Loretta Schrijver: ’Zet Omroep Zwart op zwart’

Als het aan Loretta ligt, ziet de omroep het levenslicht niet. „Ik zou zeggen: zet Omroep Zwart dan ook inderdaad op zwart.”

Waarom? „Omdat het een bevestiging is in het zoeken naar differentiatie. Dat willen we juist niet. We willen één zijn, we willen geen onderscheid maken, dan moet je geen Omroep Zwart maken”, aldus Loretta.

Volgens het gezicht van Koffietijd moet er ook geen speciale omroep voor homo’s of lesbiennes worden opgericht. „Je moet gewoon de omroep maken. We zijn allemaal mensen. We moeten ons juist niet willen onderscheiden”, besluit ze.