Lorde ’misselijk’ en ’bedroefd’ door mogelijk afschaffen recht op abortus in VS

Nadat een ontwerpbesluit het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten om het recht op abortus af te schaffen uitlekte, is de kwestie het gesprek van de dag. „Ik heb de woorden niet om hierover te praten. Dit is zo groot en zo zwaar. Het is niet oké”, aldus de Nieuw-Zeelandse superster.

Ook Whoopi Goldberg sprak zich uit over het nieuws. Volgens de 66-jarige actrice gaat het hier om een humanitaire kwestie. „Een beslissing tot een abortus is niet makkelijk, het is niet iets dat je zomaar doet. Het is afschuwelijk en als er dan nu mensen zijn die zeggen dat je in de hel belandt wanneer je abortus pleegt, dan kijk je niet naar humanitaire zaken. En dat is niet oké. Vrouwen moeten zelf kunnen beslissen wat ze wel of niet met hun lichaam doen.”

De westelijke tak van de WGA (Writers Guild of America) roept Hollywood op om geen films of series meer op te nemen in Amerikaanse staten waar abortus verboden kan gaan worden.