Felix Meurders gaat Spijkers met Koppen niet missen

Felix kijkt er naar uit om na 25 jaar Spijkers met Koppen te beginnen met iets nieuws. Hij is op zaterdag voor het laatst in het programma te horen. „Ik heb altijd erg genoten van Spijkers. Het was voor mij een feest, mijn zaterdagse uitje. Misschien ga ik het nog missen, maar ik denk het niet want ik ga met iets heel moois beginnen.”

In FM op 5 praat Felix met luisteraars die op die zaterdag iets bijzonders meemaken. Daarnaast zit ook elke zaterdag een geheim telefoonnummer verstopt in het programma. Aan degene die Felix daarop als eerste belt wordt een smakelijke verrassing beloofd. „FM op 5 wordt een programma waar zowel mijn journalistieke als muzikale kwaliteiten bij elkaar komen. Ik verheug me erop”, laat Felix weten.

In juli werd bekend dat de radiomaker afscheid neemt van het programma Spijkers met Koppen. Willemijn Veenhoven gaat het van hem overnemen.