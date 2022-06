Oeps! Geliefde Jennifer Aniston-salade blijkt al jaren verkeerde recept

„Ik vrees dat ik iedereen hiermee ga teleurstellen, maar dat is niet mijn salade”, vertelt Aniston in gesprek met Shape Magazine over het gerecht met onder meer bulgur, komkommer, rode ui en feta. „Het ziet er heerlijk uit, maar dat is niet de salade die ik at bij Friends.” De fout zit hem met name in de hoeveelheid kikkererwten. „Dat zou echt niet goed zijn voor mijn spijsvertering.”

Aniston heeft bovendien geen idee hoe het recept voor de ’Jennifer Aniston-salade’, dat volgens Shape zo’n 60 miljoen views op op TikTok oplevert, tot stand is gekomen. In werkelijkheid lijken het populaire recept en het werkelijke zelfs nauwelijks op elkaar. De salade die Aniston dagelijks verorberde bestaat uit sla, kip, ei, garbanzobonen, bacon en wat vinaigrette.