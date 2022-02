Walking Dead-acteur mogelijk door misdrijf om leven gekomen

Het lichaam van Moseley, vooral bekend van zijn rol in de Amerikaanse serie The Walking Dead, werd eind januari gevonden in zijn auto. De 31-jarige acteur, ook te zien in onder meer de film The Internship en serie Queen of the South, had een schotwond in zijn hoofd en er lag een wapen op zijn schoot.

Familieleden van Moseley geloven dat hij mogelijk ontvoerd en vermoord is.