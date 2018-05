Temptation-Cherish: ’Het was voor mij een spelletje’

Op de vraag of haar liefde voor Tim fake was, antwoordt Cherish heel eerlijk in Gert Late Night: „Ja, het was voor mij allemaal een spelletje.”

Toch lijkt ze niet geheel harteloos, want ze heeft het er soms ook moeilijk mee gehad. „Ik heb er wel een beetje spijt van, door wat hij allemaal opgaf”, aldus Cherish. “Maar ik heb gekozen om mee te doen aan ‘Temptation’, het is en blijft een spel, een uitdaging voor wat je doet met je relatie. Ik dacht niet dat ik te ver ging, ik heb nooit getwijfeld. Toen ik hoorde dat hij zei dat hij mij meer vertrouwde dan zijn eigen moeder, dacht ik wel: oei, dat is too much voor mij. Dat is ook de reden waarom we geen seks hebben gehad, het voelde niet juist. En sowieso geef ik mezelf niet snel weg. Ik vind dat je met zoenen al vreemdgaat”, aldus Cherish.

Afgelopen weekend hebben de twee elkaar sinds de opnames weer voor het eerst gezien. Volgens Cherish heeft ze duidelijk gemaakt dat het voor haar ’gewoon Temptation’ was. Tim, die ook aanwezig was bij de opnames van het Belgische late night-programma, had het er zichtbaar een beetje moeilijk mee. Alsnog claimde hij blij te zijn om naast zijn ’droomvrouw’ te zitten. „Het is altijd leuk om haar te zien, als je weet welke tijd wij beleefd hebben.”