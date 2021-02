Daft Punk stopt ermee na 28 jaar

De twee mannen, die gezien worden als een van de grootste invloeden in elektronische muziek, laten in een acht minuten durende video genaamd Epilogue weten er een punt achter te zetten. Hierin is te zien dat de twee dj’s en producers in de woestijn staan, op een knop drukken en opgeblazen worden. Vervolgens is er in beeld te zien: 1993-2021.

De reden waarom Bangalter en De Homem-Christo ermee stoppen is niet bekend.