’Oorzaak Avicii’s tragische dood onthuld’

Avicii zou zichzelf hebben gesneden met een glasscherf, waarmee hij zichzelf dodelijk heeft verwond. Hij zou hiervoor een gebroken wijnfles hebben gebruikt. De precieze toedracht is onbekend. Zo vertelt een bron dat hij zichzelf in de nek zou hebben gesneden, terwijl een ander zegt dat hij voor zijn pols zou hebben gekozen. TMZ kan dit niet bevestigen, maar de bronnen waren erg specifiek.

De 28-jarige dj werd op 20 april dood aangetroffen in een landgoed dat toebehoort aan een familielid van de sultan van Oman. Bergling kampte met depressies en serieuze gezondheidsproblemen, veelal het gevolg van overmatig alcoholgebruik. Hij stopte in 2016 met touren omdat het te zwaar voor hem werd. Zijn familie bracht vorige week een verklaring naar buiten over zijn overlijden. In een open brief lieten zij weten dat de Zweedse dj de kracht niet meer had om door te gaan.

„Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden. Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Hij was een gevoelige jongen, die van zijn fans hield maar de spotlights liever meed.” Hiermee insinueerde zij al dat de dj zichzelf van het leven heeft beroofd.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl