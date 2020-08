Door coronacrisis moet Heidi Klum STRIJD aangaan om haar kinderen

Normaalgesproken zouden de opnames gewoon in Los Angeles zijn, waardoor ze haar kinderen niet alleen hoeft te laten. Maar de Duitse cast en crewleden kunnen door hetzelfde coronavirus Amerika dus niet in. Heidi en Seal hebben samen vier kinderen: Leni (16), Henry (14), Johan (13) en Lou (10) en Heidi wil hen ook dit keer niet alleen laten wanneer zij op zoek gaat naar nieuwe topmodellen.

Dus stapt Heidi Klum nu naar de rechter. Ze heeft een spoedzitting aangevraagd. In het verzoekschrift merkt ze bovendien op dat de kinderen sowieso meestal bij haar zijn en hun vader nauwelijks zouden zien.

Wat betreft de coronacrisis, stelt ze dat ze ’onze kinderen nooit in gevaar’ zou brengen. Ze zou zich erg bewust zijn van alle veiligheidsvoorschriften. Ook vermeldt het voormalig model dat ze ’dankbaar’ is dat ze kan werden in de huidige tijd van economische crisis.

Op zijn beurt laat Seal weten dat te vrezen dat de verhuizing van zijn kinderen straks van permanente aard zal blijken. Volgens hem heeft Heidi eerder haar angst geuit dat ’Amerika in een politiestaat zal veranderen te midden van de sociale onrust’ en al eens gezegd dat ze met de kinderen zou willen verhuizen. Ook de coronacrisis maakt het voor hem onzeker wanneer hij zijn kinderen weer zou terugzien. „Gezien de onzekerheid van de impact van Covid-19 op dit land en Duitsland, kunnen reisrestricties elk moment veranderen.” De zanger is bang dat zijn kinderen straks Duitsland niet meer mogen verlaten of Amerika niet meer in mogen.

Ook reageert Seal op Heidi’s commentaar dat hij de kinderen toch zelden ziet,. Volgens hem is dat eerder aan Heidi te wijten dan aan hem. „Helaas, als ik Heidi vraag voor meer tijd met de kinderen, maakt Heidi dat vaak onnodig moeilijk door te beweren dat zij en de kinderen ’druk’ zijn op specifieke dagen, dat de kinderen ziek zijn of dat ze me simpelweg niet kunnen zien.” Volgens hem kan hij Leni, Henry, Johan en Lou dus alleen zien als het ’in Heidi’s schema past’ en als het ’haar uitkomt’.