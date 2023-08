Dolly Parton sloeg uitnodiging thee te drinken met prinses Catherine af

De Amerikaanse was in Londen voor werk en kreeg een uitnodiging om bij de Britse prinses op de thee te komen. Helaas voor Parton „kon ze niet”, herinnert ze zich in de uitzending. „Ik vond het erg lief en aardig van haar om me uit te nodigen. Als het ooit nog eens kan, ga ik er zeker wel heen. Dat zou fantastisch zijn.”

Behalve dat Parton niet kon, was er ook nog een andere reden voor haar afwijzing, zo grapte ze. „Catherine zou mijn nieuwe album toch niet gaan promoten, dus ik moest wel nee zeggen.”