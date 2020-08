’Vriendin Brad Pitt is al getrouwd’

Een vriend van Nicole beweert dat de twee een open relatie hebben. „Ze zijn nog steeds getrouwd, maar je zou hun relatie als een ’open huwelijk’ kunnen omschrijven”, aldus de insider.

„Hij is al meerdere keren getrouwd en heeft vijf kinderen”, waarna de vriend eraan toevoegt: „Hij heeft geen interesse in negativiteit of jaloezie.”

Hoewel een woordvoerder van Brad Pitt niet wilde reageren tegenover Page Six, is de acteur afgelopen woensdag samen met Nicole door paparazzi gekiekt op een vliegveld in Zuid-Frankrijk.