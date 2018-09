Macklemore gebruikte drugs door roem

„Mijn leven veranderde in sneltreinvaart en heel de wereld keek naar me”, vertelt Macklemore aan Fault Magazine. „Ik stond ineens op nummer 1 en won allerlei prijzen. Ik had geen idee hoe ik hier mee om moest gaan, dus ik vluchtte. Ondanks alle optredens voor volle zalen heb ik mij geïsoleerd en gebruikte ik drugs. Dat was mijn manier om rust in mijn hoofd te krijgen. Het was de ergste ervaring in mijn leven.”

„Mijn grootste fout is mijn verslaving. Het zal me er altijd aan herinneren dat ik alles weer kan verliezen. Als ik niet dagelijks aan mijzelf werken om nuchter te blijven, ben ik alles kwijt. Dan bedoel ik niet mijn carrière, maar mijn familie. Zij zijn mijn geluk, mijn leven.”