Temptation-deelnemers Herbert en Jolien verwachten kindje

Refererend naar Tim’s mislukte toekomstplannen met Deborah dit seizoen, die na hun deelname aan het programma wilden gaan voor ’huisje, tuintje, kindje’, schrijft Herbert op het sociale medium: „Huisje, tuintje, kindje? Yes, we did it! #papaHerbie”

Hoewel de relatie vorig jaar in Temptation Island de nodige klappen heeft opgelopen, lijkt met de bekroning van een liefdesbaby alles weer koek en ei tussen de twee.