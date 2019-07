Jay-Z ook niet op Woodstock 50

Het is onduidelijk waarom Jay-Z niet meer wil optreden. Mogelijk heeft het te maken met het feit dat de organisatie moeite heeft met het vinden van een locatie voor het Woodstockfeest. In New York was er geen plek. Nu lijkt die gevonden te zijn in Columbia. Merriweather Post Pavilion zou tussen 16 en 18 augustus het toneel zijn voor Woodstock 50.

De organisatie heeft echter nog geen kaartje verkocht. Die zijn namelijk nog steeds niet in de handel. Toch houdt organisator Michael Lang bij hoog en bij laag vol dat Woodstock 50 er komt. Acts als Santana, Robert Plant, The Raconteurs, Miley Cyrus en Chance The Rapper staan aangekondigd. John Fogerty, in de jaren zestig en zeventig frontman van Creedence Clearwater Revival, stond ook op de lijst van optredende artiesten, maar net als Jay-Z bedankte hij voor de eer.