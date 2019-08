Oud-manager: Famke Louise was geen supergoede zangeres

„Famke was geen supergoede zangeres, ze schreef geen teksten, kon niet echt dansen en was nog nooit in een club geweest. Wij moesten haar boetseren tot iets wat ze nu is.” Volgens Bizzey, die aan de basis stond van Famkes zangcarrière, is het nodig om als manager streng te zijn. Maar daarin ging hij wellicht te ver. „Ik denk dat wij te streng waren en dat zij te makkelijk te beïnvloeden was.” Hij vervolgt: „Alles moest perfect en dat is zwaar voor zo’n jong meisje.”

De Ja!-zanger denkt dat ze er samen wel uit hadden kunnen komen. „Ik vind het jammer voor haar dat ze nu weg is, want haar carrière gaat nu aanzienlijk minder goed. Als we onze mentaliteit hadden bijgeschaafd, dan ben ik er zeker van dat we door de dip heen waren gekomen.”