Heel Holland bakt herdenkt overleden echtgenoot André van Duin

Aan het einde van de uitzending zal Martin herdacht worden, bevestigt een woordvoerder van de omroep na berichtgeving hierover van het AD. Op welke wijze hij wordt herdacht, wil MAX niet zeggen. De populaire bakshow werd afgelopen zomer al opgenomen. De omroep stond deze week al via Twitter kort stil bij het overlijden van Martin. „We wensen André heel veel sterkte met dit enorme verlies”, zo viel er te lezen.

De 55-jarige Martin overleed aan de gevolgen van botkanker. „De strijd tegen de vreselijke ziekte kanker heeft Martin verloren, maar onze liefde voor elkaar is onoverwinnelijk”, aldus André van Duin in een verklaring.

Bekijk ook: Verdrietige André nog tot de zomer van de buis

Heel Holland bakt besteedde eerder dit seizoen ook al aandacht aan de vorig jaar overleden Martine Bijl, die de eerste seizoenen het programma presenteerde. In de baktent staat prominent een foto van de presentatrice. André zette het lijstje in de eerste uitzending in de tent neer nadat hij er een kus op drukte. Vele kijkers noemden het op sociale media een onroerend moment.