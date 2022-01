Taylor Swift woedend over aantijgingen Gorillaz-zanger

„Ik was zo’n grote fan van je, totdat ik dit zag. Ik schrijf al mijn liedjes zelf. Jouw wilde suggesties slaan nergens op en zijn bovendien ontzettend schadelijk. Je hoeft mijn nummers niet leuk te vinden of te waarderen, maar het is echt ’fucked up’ om te zeggen dat ik mijn eigen nummers niet schrijf”, aldus Taylor op Twitter, waarna ze ook nog toevoegde dat ze haar tweet ook zelf heeft geschreven, voor het geval Albarn daaraan twijfelde.

Albarn reageerde op Taylors tweet: „Ik ben het helemaal met je eens. Ik had een gesprek met iemand over het schrijven van liedjes en helaas is dat volledig uit de context getrokken om maar genoeg clickbaits te krijgen. Ik bied je hiervoor mijn zeer welgemeende en onvoorwaardelijke excuses aan, want het laatste dat ik zou doen is jouw kwaliteit als songwriter in twijfel trekken. Ik hoop dat je me begrijpt”, aldus Damon.

De zanger zou Billie Eilish „een stuk interessanter” genoemd hebben dan Swift, vanwege haar rauwe randjes zonder opsmuk.