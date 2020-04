Ronan Keating openhartig over komst baby tijdens coronacrisis

„Niemand mocht naar het ziekenhuis komen. Alleen Storm, ik en kleine Coco zaten er in lockdown”, vertelt Keating.

De zanger vond het tegelijkertijd ook wel fijn dat het zo stilletjes was. „Het was zo anders en stil, maar dat was eigenlijk wel fijn. We hadden wat tijd voor onszelf. Ons zoontje Cooper mocht ook niet naar binnen, en zijn andere broertjes en zusjes mochten ook niet kijken. Het was anders, maar prachtig.”