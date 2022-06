Marieke Elsinga in verwachting

„Ik ben zwanger!”, schreeuwde de presentatrice uit. „Het gaat goed. Ik ben zo blij dat ik het nu heb kunnen vertellen. Ik ben al best een tijdje op weg en in alle eerlijkheid, je begint het al best een beetje te zien”, aldus Elsinga. „Het is lekker om het te kunnen vertellen, maar tegelijkertijd was het ook heerlijk om het voor onszelf te houden.” Elsinga vindt het „een wonder” dat er een kindje in haar buik groeit. „Ik kan aan de ene kant niet wachten tot het er is, maar tegelijkertijd vind ik het ook heerlijk om zwanger te zijn.”

Elsinga was net weer teruggekeerd op de radio nadat zij een maand afwezig was. Ze gaf toen aan dat ze rust nodig had, omdat het werken voor zowel televisie als radio haar teveel energie had gekost.

In februari 2020 maakte Elsinga bekend samen te zijn met haar vriend Sander. De twee wonen inmiddels samen in Amsterdam.