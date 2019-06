Typhoon en Alberti op avond van Wende in Carré

Voor het vervolg op de succesvolle uitverkochte eerste editie van Wendes Kaleidoscoop in 2018 presenteert de zangeres een compleet nieuwe festivalvoorstelling met verrassende namen uit de Nederlandse kunst- en cultuurwereld.

„Carré gaf me vorig jaar al eens carte blanche om als huiskunstenaar een avond te organiseren en wegens groot succes gaan we dat dit jaar overdoen”, vertelt Wende. „Het is wederom een droom die uitkomt.”

De kaartverkoop voor Kaleidoscoop 2019 is van start gegaan.