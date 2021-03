Robbie Williams zegt JA tegen HOLLYWOOD-film

In een film over zijn leven, waar Robbie Williams zelf aan meewerkt, wordt geen taboe uit de weg gegaan. Ⓒ Getty Images

Zestien was ROBBIE WILLIAMS pas toen hij in één klap beroemd werd door boyband Take That. Dat kon niet goed aflopen... en dat deed het ook niet. Wat er in die tijd gebeurde met de jonge, megagetalenteerde Britse zanger laat volgend jaar de film over zijn leven zien. Die wordt gemaakt door de regisseur van The Greatest Showman, MICHAEL GRACEY, die nu zíjn greatest showman heeft gevonden...