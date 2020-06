Nog meer kritiek op J.K. Rowling na transgender-tweets

„Als iemand die met zowel J.K. Rowling als met leden van de transgemeenschap heeft gewerkt, vind ik het belangrijk om te laten weten wat mijn standpunt is. Ik ben het niet eens met Jo’s opmerkingen. Transvrouwen zijn vrouwen, transmannen zijn mannen en niet-binaire identiteiten bestaan”, zegt Redmayne in een verklaring aan Variety.

„Ik zou nooit namens de gemeenschap willen spreken, maar ik weet wel dat mijn dierbare transgendervrienden en -collega’s deze constante twijfel aan hun identiteit, die vaak genoeg leidt tot geweld en misbruik, beu zijn. Ze willen gewoon vreedzaam leven en het is tijd om ze dat te laten doen.”

Redmayne speelt als Newt Scamander de hoofdrol in de Fantastic Beasts-filmreeks, een spin-off van Harry Potter. Eerder werd hij genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in The Danish Girl, waarin de acteur een transgendervrouw speelt.

J.K. Rowling gaf met een tweet aan dat ze niet wil dat genderidentiteit het idee vervangt van een biologisch bepaalde sekse. Veel fans en queer-organisaties reageerden daarop boos of teleurgesteld.