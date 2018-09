La Toya Jackson voelt Michaels aanwezigheid

„Ik weet zeker dat hij het is en niet gewoon een defecte lamp”, vertelt La Toya aan E! News. „De lichten flikkeren, dus hij is in de buurt als dat gebeurt.” De zangeres was op bezoek bij medium Tyler Henry voor zijn tv-programma en was onder de indruk van hoe duidelijk Michael aanwezig was.

„De hele familie heeft nog zoveel vragen en Michael gaf ons alle antwoorden via Tyler. Ik had al vragen in mijn hoofd, maar nog voordat ik ze kon stellen, werden ze al beantwoord. Tyler had dat niet eens door. Ik kreeg alles wat ik wilde horen.”