Taylor Lautner over album Taylor Swift: ’Ik bid voor John Mayer’

In de video gaat Lautner op zijn knieën en maakt hij een biddend gebaar. Op de achtergrond is de grote hit van Swift te horen. In het onderschrift van de video zet Lautner de hashtag #prayforJohn.

In een eerder interview zei Lautner al dat hij het album Speak Now, dat op 7 juli opnieuw uitkomt, een „geweldig album” vindt. „Ik zit wel veilig denk ik. Ik bid wel voor John.”

Dear John is een nummer uit 2010 over een toxische relatie met een oudere man, vermoedelijk John Mayer. Swift heeft echter nooit gedeeld over wie het nummer echt gaat. De toen 19-jarige Swift en 32-jarige Mayer hadden tussen 2009 en 2010 een relatie. Vlak daarvoor was Swift enige tijd samen met Lautner.