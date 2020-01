Meghan had geen aandeel crisioverleg

Ⓒ ANP

Meghan heeft maandag geen aandeel gehad in het familieberaad tussen koningin Elizabeth en de prinsen Charles, William en Harry. De hertogin van Sussex zit in Canada met zoon Archie en vooraf was verwacht dat ze per telefoon mee zou vergaderen. Dat ging uiteindelijk niet door, zegt een woordvoerder van het paleis tegen ITV.