Nick Schilder: ’Film je gezicht niet tijdens de seks’

„Er was toch een campagne in het verleden dat je niet je gezicht in beeld moet brengen?”, benoemt Schilder bij Jinek. „Dat scheelt enorm denk ik.”

Zijn zangpartner Simon zegt dat het hem niet ’boeit’ wat iemand in z’n vrije tijd doet. „Dan hoop ik voor zo iemand die daar slachtoffer van is, dat die dat uiteindelijk ook zo gaat zien. Zo van: dat is mij nu overkomen, misschien is het een storm en praten we er volgende maand niet meer over.”

Wie verantwoordelijk is voor het verspreiden van de beelden, is nog onbekend. „Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd”, schreef Fred vrijdag op Instagram. De presentator laat weten dat hij ontroerd is door alle lieve berichten, maar dat hij tijd nodig heeft om het te verwerken en daarom de komende tijd offline gaat.