Recensie ’Queen of hearts’: ✭✭✭✩

De twee zijn in het geheim een affaire begonnen. Als getrouwde vrouw met twee kinderen, lijkt Anne (nog) niet door te hebben wat ze in gang heeft gezet.

Dat gegeven mag ironisch worden genoemd, want Anne is advocaat en ontfermt zich voor haar werk juist over jonge slachtoffers van seksueel misbruik. Staat ze nu ongemerkt niet meer aan de kant van de daders?

Voordat hij in Queen of hearts impliciet die vraag stelt, neemt filmmaker May el-Toukhy de tijd om begrip te kweken voor de situatie. Gustav is een probleemjongen die niet meer bij zijn moeder kan wonen, Anne is de vrouw die hem in zijn nieuwe gezin een betere kans wil geven. De twee leven langzaam op in elkaars bijzijn. Tot het punt dat er seks bij komt kijken. Wanneer Anne wordt gedwongen om te kiezen waar haar loyaliteit ligt, begint Gustavs kant van het verhaal meer te schrijnen.

Queen of hearts heeft een vrij lange aanloop nodig om scherp en relevant te worden. Maar met de laatste twintig minuten deelt El-Toukhy, geholpen door sterk spel van Trine Dyrholm en Gustav Lindh, wel degelijk rake klappen uit. Waar houdt intimiteit op en waar begint seksueel misbruik? Dit drama laat zien hoe verraderlijk vaag die grens is.