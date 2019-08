Na een optreden wordt de beroemde violiste Karin Nordström op straat door een auto geschept. Door het ongeval raakt haar linkerpols blijvend beschadigd en is het gevoel in drie vingers verdwenen. Weg carrière. Karin mag van geluk spreken dat ze nog leeft, maar in tegenstelling tot Confucius’ spirituele advies, moddert ze vervolgens maar wat aan. Ze verwaarloost haar gezinsleven, gaat tegen haar zin lesgeven op het conservatorium en begint een kansloze affaire met het veel jongere viooltalent Antti.

The violin player is het filmdebuut van Paavo Westerberg, de hofschrijver van het Fins Nationale Theater die ook op het witte doek weet te boeien. Met een sterk acteursensemble en enkele krachtige scènes portretteert hij gepassioneerde musici die hun ambities najagen, maar ook dromen moeten loslaten. „Speel alsof je verliefd bent!” roept de gefrustreerde Nordström als zij merkt dat haar pupillen blijven hangen in middelmaat. Intussen had haar eigen romance met student Antti wel wat meer vuurwerk kunnen gebruiken, net als de teleurstellende climax van de film. Nu flakkert The violin player uit als de welbekende nachtkaars.