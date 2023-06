John de Bever en partner Kees komen volgend jaar met theatershow

De tournee volgt op realityserie De Bevers en de inmiddels uitverkochte shows die het tweetal dit najaar zal geven in Rotterdam Ahoy. „Dat je na al dit succes nog als kers op de taart het theater in mag, is natuurlijk echt fantastisch. Wij zijn zo dankbaar dat wij nu ook nog deze kans krijgen en hopen dan ook dat de fans naar ons komen kijken in het theater”, laat het stel weten in een reactie.

Tijdens de voorstelling krijgen fans van John en Kees de kans om vragen te stellen aan het tweetal. Daarnaast is het ook een muzikale voorstelling waarbij De Bever samen met een tienkoppige band en zangeres Marlane een „mooie mix van prachtige levensliedjes en feestrepertoire” ten gehore zullen brengen. De Bever is onder meer bekend van de hit Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht.