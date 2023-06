Idris Elba en Olivia Colman helpen bij lancering YouTube-kanaal Charles

In The Speeches: 50 Years of Speaking Up For The Planet lezen verschillende acteurs en milieu activisten zinnen uit speeches voor die Charles door de jaren heen heeft gegeven. Het gaat om speeches van Charles tussen 1970 en 2020, toen hij nog de prins van Wales was. Tot de sterrencast horen onder anderen Idris Elba, Glenn Close en Woody Harrelson. Ook Olivia Colman, die koningin Elizabeth speelde in de Netflixserie The Crown, is in de video te zien. Aan het einde van de video verschijnt Charles zelf ook in beeld. „Er is echt hoop, maar we moeten onze zaken op orde krijgen”, zegt hij.

RE:TV is een onlinekanaal voor video’s over het milieu en werd in 2020 opgericht door Charles.