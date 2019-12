Tienduizenden fans tellen af naar Star Wars 9

Alleen al in de theaters van Pathé, de grootste exploitant van Nederland, zullen 25.000 fans de film woensdagochtend zien. Tot dinsdag hadden al 70.000 mensen een kaartje voor de eerste paar dagen aangeschaft in de voorverkoop. Volgens een woordvoerder van Pathé evenaart The Rise of Skywalker hiermee de cijfers van voorganger The Last Jedi, die twee jaar geleden de bioscopen in de kerstvakantie domineerde.

Studio Disney en regisseur J.J. Abrams hebben de laatste tijd nauwelijks iets prijsgegeven over het plot van de film. Een jaar na de gebeurtenissen in het achtste deel probeert het verzet onder leiding van generaal Leia zich klaar te maken voor de laatste slag tegen de kwade First Order. De hoofdrollen worden gespeeld door Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega en Oscar Isaac. Ook actrice Carrie Fisher is in de film te zien, ondanks het feit dat zij voor de opnames overleed. Haar scènes bestaan vooral uit ongebruikt materiaal uit de vorige twee delen.

In Los Angeles liggen honderden fans al een paar dagen in de rij voor de eerste vertoning van Star Wars. Veel van de wachtenden zijn verkleed als hun favoriete personages uit de iconische filmreeks die in 1977 begon. De negendelige reeks en de bijbehorende merchandise hebben tot nu toe naar schatting 68 miljard dollar opgeleverd.