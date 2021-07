Johan Derksen: ’Wij zullen niet net doen of Peter niet is neergeschoten’

Stoïcijns rijdt Johan Derksen elke nacht terug vanuit de studio in Zeist naar zijn trouwe viervoeter Cuby in Grolloo. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Terwijl de concurrentie presentatoren afwisselt of in het weekend vrij geeft, gaan de mannen van De oranjezomer op SBS6 al een maand lang zeven dagen per week door met hun programma. De zwaarste helft zit er na dit weekend op, als het EK is afgelopen. Johan Derksen is erg tevreden over het programma tot nu toe.