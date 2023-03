Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk verwachten eerste kind

In de video tonen Gorgels en Vuijk diverse beelden van hun ’love story’. Het eindigt met een ziekenhuisbezoek waar het koppel voor het eerst naar de echo van hun nog ongeboren baby kijkt.

Afgelopen najaar had Vuijk nog een miskraam. „Onze bubbel vol met liefde klapte in één seconde in elkaar toen ik het bloed in mijn onderbroek zag”, deelde ze toentertijd. „Mijn lichaam die in een mom van tijd alles eruit werkte. Het was heftig en verdrietig. Ik moest overgeven, poepen en bloeden tegelijk maar na een intens uur kwam er… rust, vertrouwen, liefde.”