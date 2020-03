OG3NE annuleert nog meer shows om ziekte Amy

De zussen hoopten dat Amy op tijd zou opknappen, maar het gaat nog niet lukken. „Helaas moeten we concluderen dat ze nog niet in staat is om 2,5 uur per avond te kunnen spetteren in het theater en we willen alle bezoekers dezelfde show op ons best geven”, schrijft OG3NE dinsdag op Instagram.

Het trio zet de gezondheid van Amy, die door een aangeboren afwijking maar één long heeft en kampt met astma, zoals altijd op de eerste plaats. „Gelukkig hebben wij aan al jullie beterschapsberichten van de afgelopen dagen kunnen zien dat jullie Amy’s gezondheid ook op die plek hebben staan! Enorm bedankt daarvoor!”

De dames halen de shows op een later moment in en tickets blijven geldig voor de nieuwe datum die nog moet worden geprikt.