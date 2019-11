Alicia Keys presenteert wederom Grammy’s

Alicia is daarmee straks één van de drie vrouwen die de awardshow meermaals hebben gepresenteerd. Ellen DeGeneres (1996-1997) en Rosie O’Donnell (1999-2000) gingen haar hierin voor. Slechts twee andere vrouwen praatten de show ooit aan elkaar: Whoopi Goldberg in 1992 en Queen Latifah in 2005.

„Ik dacht dat deze klus vorig jaar eenmalig zou zijn”, aldus Alicia in een persverklaring van de organisatie van de Grammy’s, The Recording Academy. „Maar toen de mogelijkheid om terug te keren zich aandiende, was er geen twijfel mogelijk. Vorig jaar was een bijzondere ervaring voor mij. Ik voelde niet alleen de liefde in de zaal, maar ik kreeg reacties vanuit de hele wereld. Dat bevestigde voor mij maar weer eens hoe muziek mensen kan samenbrengen.”