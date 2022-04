Spaanse koning Felipe maakt vermogen bekend

„Zijne Majesteit de Koning, geleid door zijn geest van dienstbaarheid en burgerlijke betrokkenheid, gaat vandaag verder dan zijn grondwettelijke verantwoordelijkheden door de persoonlijke beslissing te nemen zijn vermogen openbaar te maken”, zo luidt de verklaring van het koninklijk paleis. Felipe is sinds 2014 koning van Spanje en heeft zichzelf ten doel gesteld de monarchie te moderniseren.

Bij zijn proclamatie op 19 juni 2014 verklaarde Felipe: „Tegenwoordig, meer dan ooit, eisen burgers terecht dat morele en ethische principes ons publiek inspireren en als voorbeeld dienen. En de koning, aan het hoofd van de staat, moet niet alleen een referentie zijn, maar ook een dienaar van die eerlijke en legitieme eis van alle burgers.” Met het openbaar maken van zijn vermogen wil Felipe hieraan tegemoet komen.

Felipes vader en voormalige koning Juan Carlos raakte in 2020 nog in opspraak omdat hij was verwikkeld in een corruptieschandaal en heeft zich sindsdien teruggetrokken in de Verenigde Arabische Emiraten. Felipe nam afstand van de zaak, trok destijds de jaarlijkse toelage van bijna 200.000 euro van zijn vader in en kondigde aan dat hij afstand zou doen van zijn erfenis.