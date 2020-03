Rachel mist André Hazes elke dag

„Tijdens het doorspitten van het archief kwam ik onder andere deze foto’s tegen. André werd hier 50. Een extra besef momentje, want dat ben ik nu”, schrijft ze bij de reeks foto’s. „Ik koester alle momenten. Jeetje schat wat mis ik jou nog iedere dag. Voor altijd in mijn hart en in mijn gedachten.”

André en Rachel waren dertien jaar getrouwd. Hij overleed in september 2004 aan een hartstilstand.

Inmiddels is Rachel weer gelukkig in de liefde. Sinds enkele weken heeft zij weer een relatie. „Ik heb de allerliefste man die bestaat. Het is me overkomen, na vijftien jaar”, vertelde ze aan RTL Boulevard. „Ik ken hem eigenlijk al heel lang. Daarom is het ook zo vertrouwd.”