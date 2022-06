Prins William gaat undercover de straat op als verkoper in Londen

The Big Issue is een tijdschrift dat is ontworpen om daklozen een helpende hand te bieden. William is een fervent voorstander van plannen en organisaties die daklozen steunen en steekt hiervoor maar al te graag de handen uit de mouwen. Op het moment dat een voorbijganger zei dat hij 'geen kleingeld' had, toverde de prins zelfs een mobiele kaartautomaat tevoorschijn zodat de betreffende man toch een aankoop kon doen.

Terwijl de hertog van Cambridge zijn best deed om zijn identiteit te verbergen, werd hij toch opgemerkt door een aantaloplettende voorbijgangers die hem prezen voor zijn liefdadigheid. Prins William ging vervolgens vrolijk met een aantal van hen op de foto.