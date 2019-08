Paris Jackson plaatst cryptisch bericht over moeilijke jeugd

„Ik hoop dat de huidige generatie zich zo bewust wordt van hoe hun jeugd hen beïnvloed heeft, dat ze er energie in steken om te herstellen, zodat zij hun kinderen een jeugd kunnen geven waarvan ze niet hoeven te herstellen”, schrijft de 21-jarige dochter van wijlen Michael Jackson op Instagram. Ze onderschrijft het bericht met ’Amen’.

Het cryptische bericht komt kort nadat The Sun bekend maakte dat vrienden van Michael Jackson aan een documentaire werken waarin zij de beschuldigingen van seksueel misbruik weerleggen. „Vrijgesproken in zijn leven, opnieuw berecht na zijn dood. Michael Jackson: Chase The Truth gaat in op de juridische strijd van de wereldster”, luidt de omschrijving van de nieuwe docu. „Goede vrienden, ex-personeel en onderzoekers schetsen een intiem portret van Jacksons gecompliceerde wereld terwijl de beschuldigingen van seksueel misbruik onder de loep worden genomen.”

In Leaving Neverland wordt Michael Jackson er door twee voormalige kindacteurs van beschuldigd dat hij hen herhaaldelijk zou hebben verkracht op zijn ranch. De nu 36-jarige Wade Robson zegt te zijn misbruikt van zijn zevende tot veertiende. James Safechuck, die inmiddels veertig is, stelt dat Jackson zich aan hem heeft vergrepen van zijn tiende tot veertiende. In de documentaire gaan ze beiden uitgebreid in op wat er allemaal zou zijn gebeurd.

De familie Jackson heeft altijd ontkend dat Michael de kinderen iets zou hebben gedaan en stellen dat de mannen het verhaal in ruil voor geld hebben verteld. Na het uitkomen van de documentaire ontstond direct verdeeldheid onder de kijkers. Het ene kamp blijft overtuigd van de onschuld van Jackson, terwijl het andere vindt dat de mannen dusdanig veel details vertellen dat hun verhaal wel waar moet zijn.