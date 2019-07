Miss Frankrijk wil president worden

Chaves was voor ze in het moederland tot schoonheidskoningin werd gekroond afgelopen jaar al Miss Tahiti. Ze heeft veel projecten en dromen en president worden hoort daarbij, zei ze in een vraaggesprek met Télé Loisirs. Ze ziet verder af van missverkiezingen.

Ze heeft ook al beleidsplannen. Zo wil ze van de plaatselijke munteenheid af, de CFP-franc, die volgens Chaves het leven op de Franse eilanden in de Stille Oceaan onnodig duur maakt. De eilanden zijn volledig afhankelijk van import en het invoeren van de euro zou voor zowel de naar schatting 300.000 inwoners als de toeristen een grote verbetering betekenen.