Diederik Ebbinge speelt hoofdrol in komische dramaserie Jos

Hoofdpersoon Jos is de meest oprechte man die je ooit hebt ontmoet, een man met alleen maar goede bedoelingen die altijd voor iedereen klaarstaat. Maar zijn puurheid, naïviteit en het feit dat hij sociaal gezien een tikkeltje uit de pas loopt, maakt dat Jos de wereld om hem heen niet altijd even goed snapt. Steeds meer mensen trekken aan Jos, die pas gescheiden is, twee tienerdochters heeft en een veeleisende baan heeft.

De opnames van Jos zijn onlangs gestart. Het scenario van Jos is geschreven door Anne Barnhoorn, de regie is in handen van Jonathan Herman. Jos is een productie van NL Film in samenwerking met AvroTros.

Naar verwachting is de tiendelige serie medio 2022 te zien op NPO3. Ebbinge had de afgelopen jaren grote tv-hits met De Luizenmoeder en Promenade.