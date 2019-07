Roel Reiné maakt haaienfilm voor Discovery

De film is speciaal gemaakt voor de jaarlijkse Shark Week van Discovery; het is de eerste maal dat de zender een dramafilm maakt. De hoofdrol wordt gespeeld door acteur Josh Duhamel, bekend van onder meer de Transformers-reeks en Love, Simon. Reiné heeft de film onlangs gedraaid op de Dominicaanse Republiek, in een dependance van de beroemde Pinewood Studios.

Momenteel draait Reiné voor History Channel een serie over de Amerikaanse president George Washington. De opnames vinden plaats in onder meer Roemenië. Washington (1732-1799) was opperbevelhebber van de koloniën tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) en werd daarna de eerste president van de Verenigde Staten.

Hollywood

Het is niet de eerste productie die Reiné maakt voor History Channel. Eerder draaide hij ook een aantal afleveringen van de serie Knightfall, met Star Wars-acteur Mark Hamill. In Nederland draaide Reiné ook twee grote historische films: het succesvolle epos Michiel de Ruyter en het middeleeuwse drama Redbad.

De regisseur vertrok zeventien jaar geleden naar Hollywood waar hij doorbrak met het maken van relatief goedkope actiefilms.