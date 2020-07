Stevie Nicks reageert op overlijden Fleetwood Mac-icoon Peter Green

Bekijk ook: Muzikanten reageren bedroefd op overlijden Peter Green

De zangeres zegt het jammer te vinden dat ze nooit het podium heeft gedeeld met Green. „Ik hoopte met heel mijn hart dat dit ooit zou gebeuren”, zegt Nicks. Ze gaf Green verschillende complimenten, ook over zijn gitaarspel.

Ook drummer Mick Fleetwood, die de band in 1967 samen met Peter Green oprichtte, had mooie woorden over voor zijn kompaan. In Rolling Stone sprak hij onder meer over het talent van de muzikant en het respect dat hij van iedereen kreeg.

