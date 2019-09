John de Mol bepaalt per persoon de grenzen van reality-tv

Volgens De Mol zijn de grenzen die hij in zijn programma’s trekt gebaseerd op de mensen die eraan meedoen. „Ik heb ooit All You Need Is Love gemaakt en er zat toen eens een jongetje in de studio dat helemaal idolaat was van een meisje. Hij had al z’n moed bij elkaar geraapt om haar dat in een videoboodschap te vertellen, maar hij was een beetje een nerd.” Helaas voor die knul was de liefde niet wederzijds. „Die jongen werd ongelofelijk hard en genadeloos door het meisje met de grond gelijk gemaakt. En die jongen was heel kwetsbaar en onzeker”, vertelt De Mol. „Toen dacht ik, als we hem de reactie van het meisje zouden laten zien, dan krijgt die jongen daar echt last van. En dat is voor mij de grens.”

Het verschil zit ’m dus volgens De Mol in de persoon waarover het gaat. „Had daar een gozer gezeten met een grote bek, dan had ik het gewoon wel laten zien en uitgezonden. Want zo iemand had z’n schouders opgehaald en gedacht, nou volgende keer beter.”

Kritiek

Zelf kan De Mol naar eigen zeggen prima met kritiek omgaan. „Als je in dit vak zit, moet je gewend zijn aan kritiek. Dan krijg je een dikke laag eelt op je ziel. Ik lees kritiek en dan heb ik binnen een seconde beslist of ik er wat aan heb, of het opbouwend is.”

Voor mensen in zijn programma’s is dat volgens hem anders. „Als mensen in een programma van mij zitten, moeten ze daarna gewoon over straat kunnen lopen zonder dat ze met gebogen hoofd naar beneden moeten kijken.”