Sterren vieren Vaderdag: ’Groetjes van een trotse vader’

„Ondanks al het geneuzel van ’ja bedacht door de grote bedrijven, commercieel gedoe enzo’ vind ik het toch bijzonder”, schrijft Van der Lende op Twitter. „Groetjes van een trotse vader.”

Zangeres Samantha Steenwijk deelt een reeks foto’s van haarzelf met haar vader op Instagram. „Fijne Vaderdag voor alle vadertjes! Ik heb toevallig de leukste en de stoutste”, schrijft ze.

Presentatrice Chantal Janzen zet de vader van haar kinderen in het zonnetje middels een bericht op Instagram. Ze deelt een foto van haar gezin en schrijft daarbij: „Mijn grootste geluk, en dit alles door, en met m’n grootste liefde.”

Trots

Voor Ilse DeLange is het een dag om te herinneren. „Als hij toch eens even weer spontaan met z’n lachend gezicht de deur binnen kon komen en we samen deze herinneringen op konden halen”, schrijft de zangeres bij een foto van haarzelf en haar vader.

Nicolette van Dam is trots op haar „voorbeeld”, schrijft ze op Instagram, waarbij ze onder meer een foto van haarzelf en haar vader deelt. ” ’Maak van elke dag een feestje en koester elk moment die we met elkaar kunnen delen’, is wat mijn papa ons altijd meegeeft. Nou, en dat doen we!” Ook zegt de presentatrice aan iedereen te denken die een vader moet missen.

Geluk

Ook Jessie J uit haar dankbaarheid op deze feestdag. De Britse zangeres deelt op Instagram een video van haar vader die haar kindje vasthoudt met tranen in zijn ogen. „De video zegt het allemaal”, schrijft ze. „Ik heb zo’n geluk.”

Dat gevoel heeft de Britse voetballer David Beckham ook. „Mijn grootste succes & grootste liefde is mijn familie”, schrijft hij bij een reeks foto’s van zijn gezin.