’Lea Michele wil gemene gedrag weer goedmaken’

De bron van Page Six, een vriend van de zeven maanden zwangere Lea, zegt dat ze de afgelopen dagen wanhopig heeft geprobeerd haar excuses te maken waar nodig. „Ze heeft echt een wake-up call gehad. Het is nooit gemakkelijk om mensen op deze manier over je te horen praten. Het was een enorme shock.”

Ondertussen vertelt een andere bron uit de entertainmentindustrie dat Lea inderdaad niet de aardigste persoon was om mee te werken. „Maar ze is geen racist, seksist of transfoob. Ik zou eerder zeggen dat ze gedragsproblemen heeft, waar ze nu mee probeert te dealen.”

Ook deze bron bevestigt dat Lea zich alle verwijten aan haar adres van de laatste dagen wel degelijk aantrekt. „Ze luistert, ze hoort wat iedereen zegt en wil zich verontschuldigen. Dit is haar verleden en daarvoor wil ze haar verantwoordelijkheid nemen.”