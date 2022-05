Johnny Depp verrast fans met optreden in Verenigd Koninkrijk

Naast zingen tijdens het optreden bespeelde Depp ook de gitaar, een instrument dat hem ’veel rust en vreugde heeft gebracht in moeilijke tijden’, zoals hij vertelde tijdens getuigenissen die hij in de afgelopen zes weken aflegde in de rechtszaak die hij tegen zijn ex-vrouw Amber Heard aanspande, nadat zij in 2018 een opiniestuk over huiselijk geweld in The Washington Post schreef.

Op sociale media regende het reacties op Depps aanwezigheid. „Oh mijn God, Johnny Depp is gewoon hier in Sheffield en zit lekker op zijn gitaar te pingelen. Hoe dan?! Ik moet er gewoon bijna om huilen dat hij eindelijk een beetje kan ontspannen na al die weken in de rechtbank”, schrijft een fan. Een ander zegt: „Wow... hoe cool is dit. Johnny Depp die met zijn vriend Jeff Beck komt spelen. Op vrijdag nog in de rechtbank in Amerika en op zondag hier. Geef die man een drankje van mij!” Verwacht wordt dat Depp de komende dagen ook nog meegaat met Beck op toernee naar Londen, al is dat nog niet bevestigd.

Uitspraak

Afgelopen vrijdag hielden de juridische teams van zowel Depp als Heard hun slotpleidooi. De jury, die uiteindelijk bepalend is in deze zaak, sprak daarna weliswaar twee uur met elkaar maar kwam nog niet tot een unaniem eindoordeel. De rechter liet de juryleden aan het einde van de middag naar huis gaan, om hen op dinsdagmorgen weer terug te zien in de rechtbank, omdat er maandag een federale feestdag is in de Verenigde Staten.