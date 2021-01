Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan relschoppers

Buitenland

Vrouw steekt man neer om seksfoto’s, maar ze blijkt zelf op de kiekjes te staan

Een vrouw in Mexico heeft haar man neergestoken nadat ze oude foto’s op zijn telefoon had aangetroffen waarop hij te zien was, terwijl hij seks had met een ’andere’ vrouw. Ze was alleen even vergeten dat zij het zelf was op de plaatjes...