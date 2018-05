Hard oordeel over eerste repetitie Waylon

In het perscentrum in Lissabon werd de repetitie van Nederland, die ingeklemd zit tussen Moldavië (erg leuk) en Australië (paar valse noten), met een lauw applausje ontvangen. Weliswaar konden de aanwezige journalisten nog niet de volledige regie van het optreden zien, maar het oordeel was hard.

Waylon ziet er goed uit. Hij heeft zijn panterprintje aangetrokken. Alsof-ie live op het podium in Ahoy staat, geflankeerd door drie gespierde gitaristen en een drummer. Nederland is daarmee een van de weinige landen met ’people of colour’ op het podium, naast Australië, Bulgarije en Oostenrijk.

Dat ziet er gelikt, maar niet spectaculair, uit. Toch gebeurt er halverwege iets wonderlijks, als de muzikanten hun instrumenten weggooien en zich ontpoppen tot schokkende breakdansers en salto’s gaan maken op het podium. Waylon, die het hele optreden op een verhoginkje staat, laat zich daarna aanbidden door zijn bandleden.

Toch is het even slikken als we de reacties peilen in het perscentrum. Men vindt het optreden ’te donker’. En dat het erop lijkt dat Waylon zich als een landheer laat aanbidden door gekleurde mannen, valt niet bij iedereen goed.

Conclusie? Per saldo wordt ’Outlaw In ’Em’ niet naar een hoger niveau getild met de podiumpresentatie van vandaag.