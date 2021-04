Amerikaanse rapper Black Rob (51) overleden

De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Black Rob al langer gezondheidsproblemen had. Sinds 2015 kreeg hij verschillende beroertes.

Black Rob brak halverwege jaren negentig door toen hij een platencontract kreeg bij Bad Boy Records van Diddy. Zijn debuutalbum Life Story verscheen in 1999. Daarop stond ook zijn grootste hit Whoa.

In Nederland bereikte Black Rob één keer de hitlijsten. Dat was in 2001 met de single Bad Boy For Life samen met (toen nog) P. Diddy en Mark Curry.